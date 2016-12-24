السعودية.. هل يهبط الاتحاد للدرجة الأولى؟

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

لا تأتي المصائب فرادى على عميد الكرة السعودية، الاتحاد، فبعد أن تم خصم 3 نقاط من رصيده وتقهقره للمركز الثالث في الدوري بات مهددًا بعقوبة قاسية.

وقال المراسل الرياضي لقناة “mbc prosport”، رياض المزهر قال إن الاتحاد لديه قضيتين في الفيفا سيتم الحكم فيهما خلال 10 أيام .

وقال المزهر إن هناك قضيتان على الاتحاد في الفيفا بعد 10 أيام من الآن وإنه في حال الحكم في أيٍ منهما ضد العميد فقد يهبط للدرجة الأدنى.

وشرح المزهر ذلك بقوله إن عقوبة الفيفا تكون بخصم 3 نقاط لكن إن تمت معاقبة النادي نفسه من قبل الاتحاد الدولي فستكون العقوبة التالية هي هبوطه للدرجة الأدنى.