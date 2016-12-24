السعودية.. قرعة سهلة للكبار بكأس خادم الحرمين

المصدر: الرياض - إرم نيوز

سيبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقب كأس خادم الحرمين السعودي لكرة القدم بمواجهة سهلة مع الشعلة بعد سحب قرعة دور الـ 32 اليوم السبت.

ويبدو طريق الأهلي ممهدًا حتى دور الـ 8 حيث قد يواجه الشباب الذي سيبدأ مشواره مع وج بينما تلوح في الأفق مواجهة مع الغريم الاتحاد – الذي سيبدأ مشواره أمام الطائي – في الدور قبل النهائي.

وفي النصف الآخر من القرعة سيلعب الهلال مع الفيصومة والنصر مع الفيحاء وإذا تقدم العملاقان معًا دون مفاجآت فإن الصدام سيكون بينهما في دور الـ 8.

وسيعلن الاتحاد السعودي موعد المباريات في وقت لاحق.