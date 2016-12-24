السعودية.. الهلال يواجه النصر بالقميص الثالث

المصدر: إرم نيوز

سيرتدي لاعبو الهلال السعودي القميص الثالث أمام النصر في اللقاء الذي يجمع الفريقين الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس ولي العهد.

وستكون المباراة الأولى التي يرتدي بها لاعبو الهلال هذا القميص في الموسم الحالي، ويرجع ارتداء الطقم الثالث لأسباب تسويقية للفريق الأزرق.

وتقابل الفريقان يوم الجمعة الماضي، حيث تعادلا 1/1، في مسابقة الدوري.

ويلاقي الفائز منهما في النهائي مع الفائز من مواجهة الأهلي والاتحاد.

وفاز الهلال في آخر 4 مباريات بين الفريقين قبل تعادلهما الجمعة الماضي (مباراة بركلات الترجيح).

لكن النصر حقق الفوز في آخر مواجهة بينهما في بطولة كأس ولي العهد، بنتيجة 2/1 في النهائي عام 2013.