هل يفقد النصر السعودي محترفه الكرواتي؟

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت صحيفة “jutarnji” الكرواتية عن مفاجأة من العيار الثقيل تخص محترف فريق النصر السعودي الحالي الكرواتي مارين توماسوف حيث قالت إن العالمي مهدد بفقدان اللاعب.

الصحيفة الكرواتية قالت إن اللاعب قد يصبح أول الصفقات التي ستدعم فريقه السابق ريجيكا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحة أن النصر مطالب بمبلغ كبير يصل نحو مليوني يورو في حال لم يسدده سيتم استعادة اللاعب من جديد.

ويعاني النصر من أزمة مالية خانقة.

وأشارت الصحيفة الكرواتية إلى أن النصر تعاقد بالفعل مع توماسوف نظير 2.8 مليون يورو، وأنه دفع فعلياً 800 ألف يورو من إجمالي الصفقة على أن يكون التعاقد مدة خمسة أشهر فقط.

وينتهي هذا التعاقد في يناير المقبل، وسيكون النصر مطالباً بدفع مليوني يورو في حال رغب بالاحتفاظ باللاعب، أما في حالة عدم السداد، فسيعود اللاعب لناديه الكرواتي السابق.