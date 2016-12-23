الاتحاد يستعيد صدارة الدوري السعودي بالفوز على الرائد

المصدر: الرياض - إرم نيوز

واصل فريق الاتحاد انطلاقته في الدوري السعودي لكرة القدم إثر تغلبه على الرائد 3/2 خلال المباراة التي جمعته اليوم الجمعة في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري والتي شهدت أيضًا فوز التعاون على الوحدة 3/1.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله فهد المولد في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تعادل أحمد الحبيب للرائد في الدقيقة 47 ثم أضاف سعيد المولد الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 81، لكن الاتحاد تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا قبل أن يسجل فهد الأنصاري الهدف الثالث في الدقيقة 81.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب بفارق المواجهات المباشرة أمام الهلال، فيما توقف رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الثامن.

يشار إلى أن الاتحاد كان قد تلقى عقوبة خصم 3 نقاط لعدم دفع كامل مستحقات لاعبه السابق مانسو من قبل الفيفا إلا أن النقاط لم تخصم حتى الآن خاصة وأن الاتحاد أعلن انه دفع كامل المستحقات وأنه سيرسل ما يؤكد ذلك للفيفا لإنهاء تلك القصة دون أن يخصم من رصيده أية نقاط.

وفي المباراة الثانية، عاد فريق التعاون إلى سكة الانتصارات في الدوري إثر تغلبه على ضيفه الوحدة 3/1.

وأنهى التعاون الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين سجلهما نايف الموسى وريكاردو ماتشادو في الدقيقتين 32 و34، وفي الشوط الثاني أضاف أحمد يوسف الزين الهدف الثالث في الدقيقة 59 قبل أن يسجل حاتم بلال هدف الوحدة الوحيد بعدها بدقيقة.

ورفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الوحدة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وكان التعاون قد خسر في آخر مباراتين علمًا بأن الفريق خسر في 6 مباريات هذا الموسم وتعادل في 3 وفاز في 5 مباريات، فيما خسر الوحدة في 10 مباريات وتعادل في مباراة وفاز في 3.