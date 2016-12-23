السعودية.. تركي الخضير حكمًا لقمة الهلال والنصر

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير رياضية سعودية إن الحكم المحلي تركي الخضير سيدير مباراة القمة بين الهلال والنصر في نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي الاثنين المقبل.

ويواجه حكام الدوري السعودي انتقادات عنيفة من جانب الجماهير ومسؤولي الأندية، بسبب الأخطاء، ويطالب العديد من الرياضيين بالاعتماد على الحكام الأجانب خاصة في مباريات القمة.

وسبق للحكم الخضير أن أثار الجدل في فبراير الماضي، بعد أن منح ناسف هزازي بطاقتين صفراوين ولم يطرده، خلال مواجهة الاتحاد والقادسية.

ويلتقي الفائز من الفريقين مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين الاتحاد والأهلي.

وتعادل الهلال والنصر الجمعة الماضية في الدوري السعودي، بنتيجة 1/1.