ماذا يفعل محترفو النصر في محل “الشيشة”؟ (فيديو)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

تعرض محترفو النصر السعودي لانتقادات واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهم في أحد محلات بيع الشيشة والمعسلات.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عدد من محترفي النصر مثل فيكتور أيالا والبرازيلي يوفيني في أحد محلات الدخان ويمسكون الشيشة.

وتداولت جماهير الهلال مقطع الفيديو على نطاق واسع مشددين على أن الفيديو لو كان للاعبي الهلال الأجانب لقامت الدنيا بسببهم.

من جهة أخرى، ‏أغلقت إدارة النصر بشكل نهائي ملف قضية خوان أوزفالدوا أحد مساعدي المدرب ماتورانا.

‏والتي كانت إحدى القضايا المحالة للجنة الانضباط بالفيفا.