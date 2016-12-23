إلتون جوزيه يعود للدوري السعودي

المصدر: إرم نيوز

قالت مصادر رياضية سعودية إن إدارة القادسية السعودي توصلت لاتفاق مبدئي مع اللاعب السابق للفتح، البرازيلي إلتون جوزيه للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الشهر المقبل.

وقالت المصادر، إن قيمة عقد جوزيه ستصل إلى 6 ملايين ريال سعودي في الموسم الواحد.

وكان جوزيه مثّل النصر والفتح، وأسهم في تحقيق بطولتي الدوري والسوبر السعودي مع الفتح.

ورفضت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عودته للملاعب السعودية، إلا بعد موافقة ناديه السابق الفتح حيث يلعب جوزيه حاليًا بنادي مسيمير القطري.