لاعبا النصر السعودي يتلقيان عروضًا للاحتراف في بلجيكا

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت صحيفة “voetbalnieuws” البلجيكية أن مجلس إدارة نادي بروج البلجيكي يفكر جدياً في التعاقد مع لاعبيْ النصر السعودي، نجميْ منتخب السعودية تحت 19 عاماً، عبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي.

وقالت الصحيفة إن اللاعبيْن يشاركان مع الفريق الأول في مسابقة الدوري السعودي حيث لعب الدوسري أربع مباريات فيما لعب النجعي مباراتين حتى الآن.

واللاعبان سيشاركان في كأس العالم المقبل مع منتخب بلادهما في كوريا الجنوبية بعدما تأهلا مؤخراً للنهائيات.

وكان اللاعبان مشاركين مع الأخضر الشاب في كأس آسيا للشباب والتي أقيمت في البحرين.

وحصد الأخضر فيها المركز الثاني ليمثل القارة الآسيوية في نهائيات كأس العالم 2017 تحت 20 عاماً في كوريا الجنوبية وحصد وقتها اللاعب سامي النجعي لقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف.

وسبق لنجم الهلال الحالي، اللاعب أسامة هوساوي أن احترف موسما وحيدا مع فريق اندرلخت لكن اللاعب لم يبلِ بلاء حسناً حيث ظل بعيداً عن الدخول في القائمة الأساسية أو الاحتياطية لفريقه طيلة الموسم حتى حسم قراره وعاد للأهلي.