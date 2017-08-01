4 علامات “تُبشر” بموسم استثنائي لمحمد صلاح مع ليفربول

خطف محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، الأضواء خلال فترة إعداد فريقه للموسم المقبل خاصة أن الريدز يتطلع في الموسم الجديد للمنافسة بكل قوة على لقب البريميرليغ.

وسجل صلاح هدفاً في مرمى بايرن ميونيخ الألماني خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات كأس أودي الودية الدولية.

ويبدو الموسم الجديد مبشراً لمحمد صلاح مع ليفربول بعد أن وصل مرحلة متميزة من الانسجام والتجانس مع لاعبي فريقه الجديد في تجربته الثانية بالدوري الإنجليزي بعد تجربة قصيرة مع تشيلسي.

وترصد شبكة “إرم نيوز” بعض العلامات التي تبشر بموسم استثنائي لمحمد صلاح، فى السطور القادمة:

صلاح لا يتوقف عن التسجيل

لم يتوقف محمد صلاح عن التسجيل وهز الشباك في اللقاءات الودية مع فريق ليفربول منذ انتقاله إلى صفوف الريدز قادماً من روما الإيطالي.

وسجل صلاح في أول لقاءاته ضد ويجان ثم هز الشباك في لقاء هيرتا برلين وأحرز في شباك بايرن ميونيخ وهز شباك ليستر سيتي في كأس الدوري الإنجليزي في قارة آسيا.

وقال حازم إمام، نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق، عقب لقاء بايرن ميونيخ: ” صلاح مبهر في فترة الإعداد مع ليفربول ، لديه طموحات وتركيز وننتظر منه موسماً رائعاً”.

مساندة جماهير ليفربول

يتمتع صلاح بمساندة جماهيرية واسعة من عشاق نادي ليفربول الذي يعتبرونه الصفقة المنتظرة لقيادة الفريق إلى المنافسة على لقب البريميرليغ.

وعبرت جماهير ليفربول عن سعادتها بانضمام صلاح إلى صفوف الفريق منذ اليوم الأول كما كان لاعبو الريدز داعمين بقوة لصلاح وخرجوا بتصريحات يشيدون بالأداء الرائع الذي يقدمه وسرعاته التي لا تصدق كما قال هيكتور مورينو وأيضاً نجم ليفربول الأسبق كريج بيلامي.

انسجام كلوب

أصبح واضحاً أن صلاح انسجم مع خطط لعب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في ظل الاعتماد عليه بشكل أساسي في التجارب الودية ومنحه الثقة والتركيز في المباريات.

وأكد أحمد حسام ميدو نجم توتنهام الإنجليزي الأسبق في تحليله لمباراة بايرن وليفربول أن كلوب يعتمد على الضغط المبكر وهي الطريقة التي تجعله دائماً متعباً لمنافسيه.

ووجه ميدو سؤالاً لصلاح حول المقارنة بين طريقة كلوب وطريقة المدرب لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي الذي تدرب معه صلاح ولكن الأخير راوغ في الإجابة وأكد أنه ينفذ الطريقتين بنجاح.

تحدي صلاح

أصبح واضحاً أن صلاح يخوض تجربته مع ليفربول وسط حالة من التحدي لإثبات أنه لم يكن صفقة فاشلة مع تشيلسي.

وتألق صلاح مع ليفربول في تجاربه قبل بداية الموسم وهو ما يبشر نجم الفراعنة بموسم استثنائي بعكس تجربته مع البلوز التي لم يخض خلالها سوى عدد قليل من اللقاءات.