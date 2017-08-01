البطولة العربية.. الأهلي المصري قد يفتقد غالي ونجيب أمام الفيصلي الأردني

قال حسام البدري مدرب الأهلي المصري اليوم الثلاثاء إنه لن يعتمد سوى على اللاعب الجاهز بدنيا وفنيا أمام الفيصلي الأردني في قبل نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم غدا الأربعاء.

ويلتقي الأهلي مع الفيصلي على استاد برج العرب في إعادة لمباراة الدور الأول بينهما بينما يلعب الفتح الرباطي المغربي مع الترجي التونسي بعد غد الخميس على استاد الإسكندرية.

وشارك حسام غالي قائد الأهلي والمدافع محمد نجيب بشكل منفرد خلال المران الأخير على ملعب المباراة وقد يفتقد بطل مصر جهودهما.

وقال البدري لموقع النادي على الإنترنت “الجهاز الفني سوف يبحث موقف نجيب الذي يعاني من آلام في العضلة الخلفية لتحديد قدرته على المشاركة في المباراة. لن نغامر بالدفع بأي لاعب يعاني من إصابة وسنشرك اللاعب الجاهز فقط”.

وخسر الأهلي أمام الفيصلي 1-صفر في المباراة الافتتاحية للفريقين لكنه خاض اللقاء حينها بدون مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين المتوقع مشاركتهم غدا.

وتصدر الفيصلي المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات بينما نال الأهلي ست نقاط وتأهل كأفضل فريق في المركز الثاني في المجموعات الثلاث بالبطولة.