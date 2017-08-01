الفيصلي الأردني: نظام قرعة البطولة العربية ظالم وتقدمنا باحتجاج شفهي

قال رمزي أبو السندس رئيس بعثة الفيصلي الأردني المشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم إن فريقه احتج شفهيًا على نظام قرعة قبل النهائي، لكنه سيواجه الأهلي المصري في الدور ذاته غدًا الأربعاء.

وفاز الفيصلي 1-صفر على الأهلي في افتتاح البطولة، ومضى ليتصدر المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات متتالية.

وتعافى بطل مصر من هزيمته المفاجئة ليتأهل كأفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة إجراء قرعة مفتوحة بدلاً من ترتيبات ما قبل البطولة أسفرت عن مواجهة جديدة بين الأهلي والفيصلي في قبل النهائي.

وقال “أبو السندس” خلال مقابلة مع وكالة “رويترز” خلال التدريب الأخير للفريق في استاد برج العرب قبل مواجهة الأهلي غدًا: “نظام القرعة ظالم، وتقدمنا باحتجاج شفهي للأمين العام للاتحاد العربي والأعضاء… لكننا سنواجه شقيقنا الأهلي.

وأضاف:”لا نعترض على مواجهة الأهلي، بالعكس لأن مواجهة بطل مصر مجددًا تمنحنا الحافز للفوز عليه مرة أخرى، لكن لا يمكن لفريقين في مجموعة واحدة أن يلتقيا في قبل النهائي من جديد”.

* انتصار لا ينسى.

وأضاف رئيس بعثة بطل الثنائية المحلية في الأردن الموسم الماضي: “اللاعبون مستعدون لمواجهة الأهلي سواء بلاعبيه الأساسيين أو من واجهناهم في الدور الأول، وأي لاعب يرتدي قميص الأهلي فهو أساسي، والتاريخ سيذكر أن الفيصلي فاز على الأهلي وليس بدلاء الأهلي.

وأضاف:”الفيصلي دائمًا يشرف الكرة الأردنية، لأننا سبق وفزنا بالمباريات الثلاث في الدور الأول على أندية كبيرة وعريقة، وسنلتقي الأهلي من أجل الفوز والتأهل للنهائي”.

ويلتقي الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي على الملعب ذاته بعد غدٍ الخميس.