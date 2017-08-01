اتحاد الكرة المصري يعلن مواعيد الموسم الجديد.. ويخاطب الكاف بسبب الأهلي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة مواعيد انطلاق ونهاية بطولتي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2017 /2018 وكأس مصر لنفس الموسم.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة خلال تصريحات لـ”إرم نيوز” إن الدوري الجديد سيبدأ يوم 8 سبتمبر المقبل، على أن ينتهي يوم 20 مايو 2018.

وبالنسبة لنهائي كأس مصر سيكون يوم 20 مايو وهو موعد نهاية الموسم الجديد.

وأضاف حسين: “تم الاستقرار رسميًا على قيد 3 أجانب فقط لأندية الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2017، ورفض طلب بعض الأندية بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل إلى 4 لاعبين أجانب”.

وفي نفس السياق كشف عامر حسين عن إرسال اتحاد الكرة، خطاباً للاتحاد الأفريقي يطلب فيه استثناء الأهلي من المهلة المحددة لغلق باب القيد الأفريقي، ومنحه مهلة إضافية 10 أيام، حتى يتمكن من تدعيم صفوفه في الصفقات الجديدة، خاصة في ظل تمسك اتحاد الكرة بقرار رفض فتح القيد استثنائيًا للأهلي فقط.

وينتظر اتحاد الكرة ردّ الكاف خلال ساعات، بعدما طلب النادي الأهلي السماح له بفتح باب القيد، قبل انتهاء مهلة الاتحاد الأفريقي التي تنتهي 5 أغسطس الجاري.

ويحق للأندية المشاركة في البطولة الأفريقية قيد عدد من لاعبيها وفقاً للائحة الخاصة في البطولات الأفريقية، وأمهل الاتحاد الأفريقي الأندية المشاركة مهلة حتى الخامس من أغسطس الجاري لإرسال قائمة لاعبيها المقيدين الجدد.