مدرب الفتح المغربي: هدفنا الفوز بالبطولة العربية رغم قوة الترجي

قال وليد الركراكي مدرب الفتح الرباطي المغربي إن فريقه هدفه التأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم رغم صعوبة مواجهة الترجي التونسي الذي يقوده مدرب كبير هو فوزي البنزرتي.

وأسفرت قرعة قبل النهائي التي سحبت أمس الاثنين عن مواجهة مغاربية بين الفتح والترجي في قبل النهائي بعد غد الخميس بينما يلتقي الأهلي المصري مجددا مع الفيصلي الأردني غدا الأربعاء بعد مواجهتهما في الدور الأول التي حسمها بطل الأردن 1-صفر في افتتاح البطولة.

وانتزع الفتح آخر بطاقات التأهل لقبل النهائي بعدما احتفظ بصدارة المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط وبفارق الأهداف عن منافسه العهد اللبناني. وقال الركراكي اليوم الثلاثاء في مقر إقامة بعثة الفريق بالإسكندرية: “مواجهة الترجي ليست سهلة والأندية الأربعة المتأهلة لقبل النهائي جميعها قوية. “البنزرتي مدرب الترجي صاحب خبرة كبيرة رغم ذلك نتمنى التأهل للنهائي وتحقيق اللقب لإسعاد الشعب المغربي وجماهير الفتح”.

وتصدر الفتح أندية البطولة في تسجيل الأهداف بالدور الأول حيث أحرز لاعبوه سبعة أهداف في ثلاث مباريات بواقع هدفين في التعادل مع الزمالك المصري وأربعة في فوز ساحق على النصر السعودي قبل التعادل 1-1 مع العهد.