مدرب الفيصلي قبل مواجهة الأهلي المصري: سنكمل مشوارنا بأفضل طريقة

قال نيبوشا يوفوفيتش مدرب الفيصلي الأردني: إن الأهلي المصري، منافسه في قبل نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم، فريق قوي، لكن “الأفضل في الملعب سيتأهل للنهائي”.

وفاز الفيصلي 1-صفر على الأهلي في افتتاح البطولة ومضى ليتصدر المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات متتالية.

وتعافى بطل مصر من هزيمته المفاجئة ليتأهل كأفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وأسفرت قرعة الدور قبل النهائي عن مواجهة جديدة بين الأهلي والفيصلي في قبل النهائي، لكن بطل مصر سيستعين بلاعبيه الكبار هذه المرة بعد أن أراحهم المدرب حسام البدري عقب نهاية الدوري المحلي الشهر الماضي، استعدادًا لقبل نهائي كأس مصر واستئناف مشوار دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوفوفيتش في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة الفريقين غدًا الأربعاء باستاد برج العرب في الإسكندرية: “كل فريق يمتلك 11 لاعبًا في الملعب والأفضل سيتأهل للنهائي.

“الأهلي فريق كبير وكذلك الفيصلي وكل اللاعبين يستمتعون بما نقدمه حتى الآن، وسنكمل المشوار بأفضل طريقة للأمام”.

ويلتقي الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي على الملعب ذاته بعد غدٍ الخميس.

من جهته، أكد حسام البدري مدرب الأهلي المصري أنه سيشرك لاعبيه الأساسيين أمام الفيصلي الأردني في قبل نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم، غدًا الأربعاء، بعد أن أراح خمسة لاعبين خلال دور المجموعات.

وبدون الحارس شريف إكرامي والظهيرين أحمد فتحي والتونسي علي معلول ولاعب الوسط المدافع حسام عاشور وصانع اللعب عبد الله السعيد، خسر الأهلي 1-صفر أمام الفيصلي في مباراته الافتتاحية، لكنه نجح في التأهل للمربع الذهبي كأفضل فريق في المركز الثاني في المجموعات الثلاث، بينما تصدر الفريق الأردني المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات.

وقال البدري في مؤتمر صحفي بالإسكندرية، اليوم الإثنين: “كل بطولة تشهد مرحلة مختلفة والتأهل لقبل النهائي مرحلة جديدة”.

وأضاف البدري الذي يمكنه أيضًا إشراك لاعب الوسط أحمد الشيخ العائد للأهلي بعد موسم قضاه معارًا إلى مصر للمقاصة: “حققنا المهم وتأهلنا رغم أننا كنا نفضل ألا يكون التأهل في المباراة الأخيرة وفي الوقت بدل الضائع”.

وحقق الأهلي فوزًا متأخرًا 2-1 على نصر حسين داي الجزائري في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويقتنص بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وأشاد البدري بمنافسه الأردني قائلًا: “الفيصلي فريق كبير ونحترمه بشدة ونأمل في مواصلة المشوار بدليل اعتمادنا على العناصر الأساسية خلال مباراة الغد”.

وتابع: “فكرنا بمنطقية قبل البطولة وقررنا إراحة اللاعبين الذين شاركوا أكثر من زملائهم في المباريات، لأننا سنخوض قبل نهائي الكأس (المحلية) بعد البطولة العربية مباشرة وسنواجه الترجي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.

“مباراة الفيصلي لها ظروفها الخاصة لأن الفائز سيتأهل للنهائي. قوام الفريق متوافق مع طموحات الجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير لتحقيق اللقب. استفادة الفريق من مشاركة البدلاء في الدور الأول ستظهر فيما بعد.

“اللاعبون الذين شاركوا في مباريات الدور الأول قدموا أداءً متميزًا وحققوا أهدافًا كبيرة وندعمهم ونثق بهم. لكن يجب أن يكون تركيز الجميع على مباراة الغد”.