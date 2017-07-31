الزمالك المصري يوضح حقيقة عودة باتشيكو.. ويسعى لضم ثنائي إنبي

كشف نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، حقيقة الأنباء التي ترددت عن عودة البرتغالي باتشيكو لتولي تدريب الفريق في بداية الموسم المقبل خلفا لمواطنه إيناسيو.

وقال أحمد مرتضى منصور، عضو بمجلس إدارة الزمالك، لـ”إرم نيوز”: “لا توجد أي مفاوضات من قبل إدارة النادي مع البرتغالي باتشيكو، وكل ما تردد في هذا الإطار مجرد شائعات سخيفة”.

وأضاف: “كيف يقوم الزمالك بالتعاقد مع مدرب هرب من تدريب الفريق في وسط الموسم، سيكون هناك مدرب عالمي كبير للزمالك خلال الساعات المقبلة”.

وأضاف منصور: “هناك حملة من قبل بعض جماهير الزمالك لعودة البرتغالي فييرا لتولي تدريب الفريق، وهذا أيضا لن يحدث لقد أغلقنا نهائيا ملف التعاقد مع مدربين من البرتغال”.

إلى ذلك، قدم نادي الزمالك عرضا جديدا لنادي إنبي من أجل التعاقد مع ثنائي الفريق عبدالله جمعة ومحمد الشامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”: “عرض مسؤولو الزمالك، 12 مليون جنيه على إدارة نادي إنبي من أجل حسم صفقتي محمد الشامي وعبد الله جمعة، شقيق صالح جمعة، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

وأضاف المصدر: “قرر مسؤولو الزمالك، التفاوض مع إنبي بمقابل أقل من الذي تم رصده بعد تردد أنباء أن النادي البترولي يرغب في بيع الثنائي مقابل ما يقرب من مليون دولار وهو ما يرفضه مسؤولو النادي الأبيض”.

على جانب آخر، رفض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، محمد فتحي إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الدخول في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي للاحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق، من أجل المنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد للعودة لمنصات التتويج بعد غياب لسنوات.

وكان الزمالك قد أبدى رغبته في التعاقد مع محمد فتحي وإبراهيم حسن في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما قوبل بالرفض من مسؤولي الدراويش.