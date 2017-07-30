الأهلي يبدأ التفكير بلقب البطولة العربية بعد “مرحلة صعبة”

يبدأ النادي الأهلي المصري التفكير بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم بعدما اجتاز “مرحلة صعبة”، وضمن التقدم بفضل هدف قاتل في اللحظات الأخيرة من ختام مشواره في دور المجموعات.

وسجل البديل عمرو بركات هدفًا في الوقت الضائع ليمنح الأهلي الفوز بصعوبة 2-1 على نصر حسين داي الجزائري يوم الجمعة الماضي، ويصبح أفضل فريق يحتل المركز الثاني ويبلغ الدور قبل النهائي مع الفيصلي الأردني والفتح الرباطي المغربي والترجي التونسي.

وقال أحمد أيوب مساعد مدرب الأهلي لموقع النادي:”أنهينا مرحلة صعبة جدًا في البطولة العربية، حيث كان علينا أن نسعى للاستفادة الفنية، وكذلك الحفاظ على فرصتنا في المنافسة على اللقب لإسعاد الجماهير، وهذا ما حدث بتوفيق من الله”.

وتولّى أيوب بنفسه قيادة الأهلي في أول مباراتين بدلاً من حسام البدري الذي سافر إلى قضاء إجازة خارج مصر، وخسر الفريق 1-صفر أمام الفيصلي ثم فاز 2-صفر على الوحدة الإماراتي.

وقال لاعب الأهلي السابق: “لقد أصبحنا في وضع المنافسة على البطولة العربية، ولا يمكن التراجع عن هذه الخطوة لإسعاد الجماهير”.

واعتمد الأهلي في معظم المباريات السابقة على لاعبين بدلاء، لكنه قد يستعين ببعض الأساسيين بعد حصولهم على فترة راحة عقب مشوار طويل نحو الفوز بلقب الدوري دون هزيمة.

وستُسحب قرعة الدور قبل النهائي للبطولة العربية غدًا الاثنين.

وقال أيوب:”الجهاز الفني لا يشغله الطرف الذي يواجهه في منافسات قبل النهائي، بقدر التأكد من مدى جاهزية لاعبي الأهلي أنفسهم خلال تلك الفترة”.