تعديل موعد مباراتي نصف نهائي كأس مصر

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة مواعيد جديدة للدور نصف نهائي لبطولة كأس مصر وذلك بعد خروج الزمالك من البطولة العربية.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لشبكة “إرم نيوز” “تم تعديل موعد لقاء الزمالك والمصري في نصف نهائي كأس مصر بسبب خروج الفريق الأبيض من البطولة العربية ليقام 8 أغسطس المقبل بدلًا من 9 من نفس الشهر.

وأضاف حسين “أرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم فاكسًا رسميًا لناديي الأهلي وسموحة طرفي مباراة نصف نهائي كأس مصر وأوضح الفاكس بأنه تقرر تحديد موعدين للمباراة التي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الـ 8 مساءً”.

وتابع “أوضحت لجنة المسابقات بأن موعد المباراة سيكون يوم الأربعاء الموافق التاسع من أغسطس القادم في حالة عدم تأهل النادي الأهلي لنهائي البطولة العربية”.

كما اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، قرار إقامة لقاءي نصف نهائي كأس مصر، دون جمهور.