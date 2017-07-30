ميدو يعيد حسين ياسر المحمدي للدوري المصري

تعاقد نادي وادي دجلة المصري مع حسين ياسر المحمدي نجم منتخب قطر السابق لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

ووقّع اللاعب لوادي دجلة بعد أن طلب أحمد حسام “ميدو” التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الدجلاوي في الموسم المقبل للاستفادة من خبراته الطويلة.

وعاد حسين ياسر المحمدي للدوري المصري بعد 6 سنوات كاملة حيث لعب للأهلي العام 2008 ورحل للزمالك العام 2010.

وكان حسين ياسر المحمدي لعب في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي وبوافيستا وسبورتينغ براغا البرتغاليين وليرس وأنتيويرب البلجيكيين وليماسول القبرصي بجانب السد والريان والخور في قطر.