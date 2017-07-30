الأهلي المصري يقترب من ضم مدافع جديد.. والزمالك يرفض التضحية بنجمه

نجح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر في الحصول على توقيع مدافع جديد لضمه لصفوف الفريق في بداية الموسم المقبل، حال فشل التعاقد مع محمود متولي، مدافع النادي الإسماعيلي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “حصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، علي توقيع محمود عزت، مدافع سموحة، ويتبقى إنهاء الصفقة من الناحية المالية مع إدارة ناديه”.

وأضاف المصدر: “قرر الأهلي إرسال عرض رسمي لشراء عزت، بعد مواجهة الفريقين في بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم الـ 9 من أغسطس المقبل”.

وتابع: “يضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، محمود عزت كأحد أهم الخيارات لتدعيم الدفاع بجوار كلّ من محمود متولي، لاعب الإسماعيلي، ومحمد بازوكا، مدافع الاتحاد السكندري”.

من ناحية أخرى، أغلق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الباب رسميا أمام انتقال محمد إبراهيم، لاعب وسط الفريق، لصفوف نادي المصري البورسعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”: “تمسك مجلس إدارة الزمالك باستمرار محمد إبراهيم ورفض انتقاله للمصري البورسعيدي ضمن صفقة أحمد كابوريا أو أي صفقة أخرى”.

وأضاف المصدر: “طارق يحيي، المدير الفني لللفريق الأبيض، تمسك باستمراره ورفض رحيله وأبلغ مرتضى أنه يرفض دخول اللاعب في صفقة تبادلية لضم كابوريا”.

وتابع المصدر: “الزمالك رحب باختيار المصري للاعب آخر لضمه لصفوف الفريق بدلا من محمد إبراهيم في صفقة كابوريا، التي أوشكت على الانتهاء مقابل 8 ملايين جنيه”.