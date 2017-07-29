مصر.. هوغو بروس يضع 3 شروط قبل التوقيع لنادي الزمالك

اقترب نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور من التعاقد مع البلجيكي هوغو بروس مدرب منتخب الكاميرون ؛لتولي تدريب “القلعة البيضاء” عقب نهاية مباريات الفريق في بطولة كأس مصر خلفًا للبرتغالي أغوستو إيناسيو.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز” :”أرسل الزمالك عرضًا رسميًا للبلجيكي لتدريب الفريق خلفًا لإيناسيو ،ورحّب المدرب بعرض الزمالك ،ولكنه وضع عدة شروط لضمان النجاح مع الفريق”.

وأضاف المصدر: “بروس طلب بشكل واضح شرطًا مكتوبًا بعدم تدخل الإدارة في عمله، والحصول على راتب شهري يصل إلى 1.5 مليون دولار في الموسم، وأن يختار هو تشكيل الجهاز الفني بالكامل ويكون له مساعدين أجانب”.

وتابع المصدر: “الزمالك عرض على المدرب البلجيكي الحصول على 900 ألف دولار فقط في الموسم ،ويحاول الطرفان الوصول لحل وسط قبل توقيع العقود الرسمية”.