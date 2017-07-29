مصر.. النادي الأهلي يحصل على توقيع مدافع الإسماعيلي

نجح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر في الحصول على توقيع محمود متولي مدافع نادي الإسماعيلي لتدعيم خط دفاع الفريق، بعد رحيل أحمد حجازي للاحتراف في الدوري الإنجليزي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “نجح الأهلي في الحصول على توقيع محمود متولي، وكثّفت إدارة النادي الأهلي مفاوضاتها مع مسؤولي الإسماعيلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب، بعدما أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن متولي هو أفضل من يخلف أحمد حجازي الذي رحل للدوري الإنجليزي”.

وأضاف المصدر: “يتبقّى إنهاء الصفقة مع إدارة الإسماعيلي، وعرض الأهلي 5 ملايين جنيه، واثنين من لاعبي الفريق على سبيل الإعارة، غير أن هذا المبلغ لم يلقَ قبولًا داخل قلعة الدراويش، ويتفاوض الناديان حاليًا من أجل إنهاء الصفقة التي باتت ضرورية للبدري”.

وتابع المصدر: “يتابع جهاز الأهلي أيضًا محمود عزت لاعب سموحة، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى القلعة الحمراء قبل تعرضه لإصابة الصليبي، من أجل الوقوف على مستواه بعد عودته من الإصابة”.

وأوضح المصدر أن أحمد دويدار الذي حصل الأهلي على توقيعه مؤخرًا مازال في الصورة، وسيتم تفعيل التعاقد معه حال فشل التعاقد مع متولي وعدم اقتناع الجهاز الفني بإمكانيات أبرز اللاعبين المعروضين عليه، وفي مقدمتهم محمود عزت، وأحمد مودي مدافع المقاصة.