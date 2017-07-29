هل يدرب نيبوشا يوفوفيتش نادي الزمالك المصري؟

خطف فريق الفيصلي الأردني الأضواء في البطولة العربية بعد الأداء المبهر الذي قدمه، وتحقيقه الفوز في 3 مباريات خلال مرحلة المجموعات ليتأهل لدور الأربعة بالنسخة التي تستضيفها مصر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

واستطاع الفيصلي أن يقدم مستويات أكثر من رائعة خلال البطولة وهو ما جعل المدرب “نيبوشا يوفوفيتش” المدير الفني للفريق القادم من الجبل الأسود يتصدر المشهد في البطولة، ويكون محط أنظار العديد من الأندية وعلى رأسها الزمالك المصري.

ابتسامة نيبوشا

فتح “نيبوشا” الباب أمام التكهنات حين تم طرح سؤال عليه حول مفاوضات الزمالك، ولكنه ردّ بابتسامة ماكرة، وأكد أن الحديث عن مثل هذه الأمور مؤجل لما بعد البطولة العربية.

ولم يحسم “نيبوشا” الجدل ويقطع الطريق حول الرحيل عن الفيصلي، وهو الأمر الذي أثار قلقًا كبيرًا بين أوساط مشجعي وإدارة الفيصلي أيضًا، خاصة أن الفريق الأردني حقق نتائج مبهرة مع “نيبوشا” الذي فاز بالدوري والكأس وتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية.

ردُّ الفيصلي

وردَّ الفيصلي بشكل واضح على الأمر، عن طريق تغريدة نشرها سامر الحوراني عضو مجلس إدارة نادي الفيصلي الأردني عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وأكد الحوراني أن ما يتردد كلام غير صحيح مطلقًا، وكتب قائلًا: “كلام غير صحيح، وبصفتي مسؤولًا عن “نيبوشا”، لو دفع الزمالك 50 ألفًا في الشهر لن يحلموا فيه، الزمالك مقبرة لاعبين ومدربين”.

مدرب الزمالك الجديد

وما زاد الأمر جدلًا، أن الزمالك فسخ عقد مديره الفني البرتغالي أوغوستو إيناسيو بالتراضي بعد النتائج الهزيلة التي شهدت الخروج من دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب خسارة لقب الدوري واحتلال المركز الثالث.

وأعلنت إدارة الزمالك أنها ستتعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا لإيناسيو، ولن تستعين بمدرب مصري، واتجهت الأنظار إلى الكرواتي ميتشو المدير الفني لمنتخب أوغندا إلى جانب نيبوشا الذي خطف الأضواء في البطولة العربية.

غضب جماهيري

وتسببت محادثات مسؤولي الزمالك مع “نيبوشا” بغضب جماهيري عارم لدى مشجعي الفيصلي الذين أبدوا قلقهم من رحيل المدرب.

ولم يتلقَ “نيبوشا” أي هزيمة خلال آخر 8 مباريات في الموسم تولّى خلالها المهمة، إلى جانب 3 مباريات في البطولة العربية.