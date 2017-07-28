الأردن.. مدرب الفيصلي يعلّق على مفاوضات نادي الزمالك المصري

نفى المدرب نيبويشا يوفوفيتش، المدير الفني للفيصلي الأردني الأنباء التي ترددت عن مفاوضات نادي الزمالك المصري معه.

وترددت تقارير عن رغبة الزمالك في التعاقد مع نيبويشا بعد أن فسخ أوغستو إيناسيو تعاقده مع الفريق بالتراضي، عقب خلافات عديدة مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال نيبوشا لوسائل إعلام مصرية: “ملتزم بتعاقدي مع الفيصلي، لا يزال المشوار طويلًا أمامنا في البطولة العربية”.

وتابع: “كل ما أفكر فيه الآن هو التأهل لنهائي البطولة وتقديم مستوى أفضل”.

وأضاف: “سعيد بالفوز الثالث لنا في البطولة على الوحدة الإماراتي، خاصة أن المباراة كانت قوية”.

كما نفى أحد أعضاء نادي الفيصلي أنباء مفاوضات الزمالك مع مدرب الفريق.

وقال سمير الحوراني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كلام غير صحيح وبصفتي مسؤولًا عن نيبوشا لو الزمالك بيدفع 50 ألفًا في الشهر ما بيحلموا فيه”.

يشار إلى أن الفيصلي الأردني صعد إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد أن جمع 9 نقاط في 3 مباريات.