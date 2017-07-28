مصر.. عبدالله السعيد يتلقى عرضًا من نادٍ إنجليزي

بات عبدالله السعيد لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول مطلوبًا للاحتراف في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وقال مصدر مقرب من عبدالله السعيد لشبكة “إرم نيوز” “أرسل نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي عرضًا لعبدالله السعيد لاعب وسط الأهلي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، وشهدت الفترة الماضية اتصالات ودية بين وكيل لاعبين سعودي واللاعب الدولي لبحث مسألة الانتقال للدورى الإنجليزي.

وأضاف المصدر “حظوظ انتقال عبدالله السعيد ضعيفة للغاية إن لم تكن مستحيلة لعدة أسباب أبرزها أن الأهلي يرفض الاستغناء عنه الموسم المقبل لحاجة الفريق لجهوده في البطولة الأفريقية، كما أن اللاعب نفسه بات مقتنعًا بأنه لن يرحل وسيعتزل في الأهلي خلال الموسمين المقبلين.

ويمتلك الأمير عبدالله بن مساعد 50% من أسهم شيفيلد يونايتد منذ عام 2013، ويرغب في التعاقد مع بعض اللاعبين المصريين الذين يقدمون عروضًا جيدة خلال الفترة الماضية.