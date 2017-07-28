طارق يحيى: أسعى لمصالحة جماهير الزمالك بالفوز على النصر السعودي

يسعى الزمالك المصري المتعثر محليا وأفريقيا وعربيا إلى تحقيق الفوز على النصر السعودي عندما يلتقي معه غدا السبت في البطولة العربية للأندية لكرة القدم من أجل حفظ ماء الوجه واستعادة الثقة.

وتقام المباراة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للدور الاول للبطولة العربية.

وفقد الزمالك فرصة المنافسة على التأهل للدور قبل النهائي بعد أن توقف رصيده عند نقطة واحدة من تعادل مع الفتح الرباطي المغربي ثم الخسارة أمام العهد اللبناني بهدف نظيف.

وقال طارق يحيى المدرب المساعد للزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، بعد انهاء تعاقد البرتغالي إيناسيو إن فريقه يسعى لاستعادة الثقة في ختام مبارياته بالبطولة العربية ومصالحة الجماهير.

وأضاف يحيى لوكالة رويترز: “كانت هناك جلسة مع اللاعبين تم التركيز خلالها على إخراجهم من الحالة النفسية التي صاحبتهم عقب الخسارة أمام العهد”.

وتابع “سندخل تغييرات على التشكيلة وخطة اللعب من أجل تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز الذي لا بديل عنه”.

ويتصدر الفتح الرباطي المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط متساويا مع العهد اللبناني فيما يحل الزمالك ثالثا بنقطة واحدة ويحتل النصر المركز الاخير بنقطة وحيدة أيضا.

وفي وقت سابق من العام الحالي خرج الزمالك من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا كما أخفق في التأهل لهذه البطولة في العام القادم بعد انهاء الدوري المحلي في المركز الثالث.