ميدو يردّ على إهانات رئيس الزمالك (صورة)

ردّ أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة، على الهجوم الذي تعرّض له هو وحازم إمام ومحمد أبوالعلا و أيمن يونس نجوم الزمالك السابقون من قبل مرتضى منصور الرئيس الحالي للقلعة البيضاء.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد مباراة الزمالك الأخيرة قلنا ما أملاه علينا ضميرنا بكل أدب، ووضعنا الحل للخروج من الأزمة أمام مجلس الإدارة، دون التعرض لأي شخص، وهو ما أثار غضب رئيس النادي”.

وأضاف: “السؤال هنا، هل المطلوب منا كأبناء نادي الزمالك وعشاق له بأن نرى كل ما يحدث ولا نتكلم؟، هل المطلوب منا أن نرى نادينا ينهار أمام أعيننا ولا نقدم حتى النصائح لمجلس الإدارة للعودة بالنادي الذي تربينا على عشقه إلى المسار الصحيح؟”.

واختتم: “لن نرد الإساءة بالإساءة، وسنستمر في قول ما نراه صحيحًا دون الخوف من أي شخص، لأن صراحتنا هي ما تجذب المشاهد لمتابعة ما نقوله!”.