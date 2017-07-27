مصر.. مرتضى منصور يحتجز مدرب نادي الزمالك.. والسفارة البرتغالية تتدخل

قال مصدر في سفارة البرتغال في القاهرة، إن أغوستو إيناسيو، المدير الفني لنادي الزمالك، أخطر السفارة أنه محتجز داخل النادي حاليًا وممنوع من المغادرة، على خلفية الأزمة التي نشبت بينه وبين رئيس النادي مرتضى منصور.

وأشار المصدر إلى أن سفارة البرتغال أرسلت على الفور مندوبًا إلى مقر النادي بمنطقة ميت عقبة في المهندسين، حيث يجتمع الدبلوماسي البرتغالي مع رئيس النادي ومسؤولين لتسوية الأزمة التي تصاعدت خلال الساعات الماضية.

ونشب خلاف خلال اليومين الماضيين بين المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، والبرتغالي أوغوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، حيث وصل الخلاف بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وأضاف المصدر أن السفارة ومسؤولين دبلوماسيين سينهون الأزمة بين الطرفين خلال الساعات المقبلة، بما يحفظ حقوق الطرفين ومنع تصعيد الأزمة.