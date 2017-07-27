مصر.. إحالة 235 من مشجعي الزمالك للمحاكمة العسكرية

أحالت النيابة العامة في محافظة الإسكندرية 235 من مشجعي نادي الزمالك المصري للنيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات ومحاكمتهم عسكريًا بعد قيامهم بتخريب بعض المنشآت في استاد برج العرب عقب المباراة الأخيرة التي جمعت الفارس الأبيض وأهلي طرابلس.

وجاء قرار الإحالة للنيابة العسكرية بعد أن وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم بينها الانضمام لكيان أسس على خلاف القانون وهو “أولتراس زملكاوي”، إلى جانب حيازة ألعاب نارية وشماريخ واستخدام مفرقعات، كذلك التعدي على رجال الشرطة وإحداث تلفيات بمدرجات الاستاد حيث تعد من الممتلكات العامة.

وكان تقرير رسمي صدر من اللجنة الفنية المشكلة لمعاينة تلفيات الاستاد قد ذكرت بأنه تم كسر وتحطيم أكثر من 400 كرسي في المدرجات إلى جانب إتلاف وكسر البوابات الخارجية للاستاد وإحداث فوضى في محيط الاستاد من خلال أعمال الشغب.

يذكر أن مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا انتهت بالتعادل “2-2” ليودع الزمالك البطولة في أوائل يوليو الجاري.