عرض لاعب الأهلي المصري للبيع على موقع إعلانات شهير

واصلت جماهير النادي الأهلي السخرية من كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الشاب بسبب عدم الاقتناع بمستواه الفني الذي يقدمه منذ تصعديه للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رغم حصوله على عدة فرص.

وعرض أحد جماهير الأهلي كريم نيدفيد للبيع، على أحد مواقع الإعلانات الشهيرة، ونشر بياناته كاملة، مقابل مليون جنيه مصري قابلة للنقاش.

وجاء نص الإعلان كالتالي:

“لاعب مميز من ناشئين الأهلي مواليد 97

الطول 1.83

الوزن 70 كيلو جراما

سبق إعارته لنادي حرس الحدود وحاليًا في النادي الأهلي

لعب في المنتخب الأولمبي

اللاعب المفضل للكابتن حسام البدري مدرب النادي الأهلي

القدم المفضلة: اليمين

المركز: جناح يمين

مهاجم ثانٍ

خط وسط مهاجم

البطولات: الدوري المصري

اللاعب يشبه اللاعب التشيكي المعتزل نيدفيد.