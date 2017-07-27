لماذا سخر المصريون من إعلان قناة “أون سبورت” بث السوبر الإسباني؟ (صور)

سخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من إعلان قنوات “أون تي في” الفضائية المصرية، حصولها على حقوق إذاعة مباراة كأس السوبر الإسباني، وبث الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مجانًا ودون تشفير.

السخرية جاءت من المتابعين المصريين، حيث قارن معظمهم بالأستوديو التحليلي في القنوات العربية والعالمية، والذي يبدأ قبل المباراة بساعات بسيطة، وبين قناة “أون” التي تخرج في بث مباشر قبل أي مباراة هامة بخمس ساعات على الأقل.

كما قارن المتابعون بين طريقة عرض الموضوعات والحالات التحكيمية والإخراج، في الفضائيات العربية والعالمية، وبين أون سبورت.

يذكر أن الملياردير المصري أحمد أبوهشيمة رجل الأعمال المالك لمجموعة شركات “إعلام المصريين” فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن عبر بيان رسمي شراء حقوق بث مباراتي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بين ريال مدريد بطل الدوري وبرشلونة بطل كأس الملك يومي الـ 13 والـ16 من أغسطس المقبل.

وأكد أبوهشيمة في بيان رسمي أنه تم الاتفاق على بث المباراتين على ملعبي كامب نو وسنتياغو برنابيو بشكل رسمي عبر قناة أون سبورت المصرية.

وأشار إلى أن الأمر يأتي ضمن وعوده بتطوير حقوق البث والتعاقد لبث مباريات عالمية وهو ما تحقق بإذاعة لقاء السوبر الإسباني.

وكان أبوهشيمة أبرم تعاقدًا إعلانيًّا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد أخيرًا.