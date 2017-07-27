إيناسيو يتحدى رئيس الزمالك المصري ويرفض الاستقالة.. وفشل جلسة التصالح

فشلت الجلسة التي كان من المقرر أن تعقد بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، والبرتغالي أوغوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الكروي لحسم مصير الأخير بعد الهزيمة أمام العهد اللبناني في البطولة العربية.

وحضر إيناسيو لمقرالزمالك ولم يجد أحدًا من المسؤولين ما دفعه للانتظار أكثر من ساعة قبل مغادرة النادي، بصحبة الثنائي كارلوس ميجيل المدرب المساعد وجواو تفاريز مدرب الأحمال، وتوجهوا إلى فندق الإقامة بالقاهرة دون العودة إلى الإسكندرية، انتظارًا لحسم مصيرهم.

وينتظر المدير الفني قرار مجلس الزمالك بخصوص مستقبله في تدريب الفريق بشكل نهائي، خاصة أنه يرغب في الحصول على الشرط الجزائي الخاص به.

وقال مصدر مقرب من إيناسيو لـ”إرم نيوز”: “البرتغالي لن يرحل من تدريب الفريق إلا بعد صدور قرار رسمي من الإدارة بإقالته وحصوله على الشرط الجزائي ولن يقدم استقالته”.