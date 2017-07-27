“الزمالك” يقيل مدربه أوجوستو إيناسيو بعد الهزيمة أمام “العهد” اللبناني

أعلن نادي “الزمالك” المصري، إقالة مديره الفني البرتغالي أوجوستو إيناسيو، من منصبه، بعد الهزيمة أمام نادي “العهد” اللبناني بهدف نظيف، مساء الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة الأندية العربية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر.

وأكد “الزمالك” في بيان رسمي، أن “المستشار مرتضى منصور رئيس النادي اجتمع مع إيناسيو من أجل تسوية الشرط الجزائي وإنهاء علاقته بالفريق، بعد أن شارف على توديع البطولة.

وكان إيناسيو غادر الفندق الذي يقيم فيه بالإسكندرية، وترك معسكر الفريق بعد الهزيمة أمام “العهد” كما أن إدارة “الزمالك” منعته من حضور المؤتمر الصحفي.

وقدم إيناسيو أداء سيئا مع الزمالك، حيث خسر لقب الدوري المحلي، وأيضًا دوري أبطال أفريقيا، بخلاف اقترابه من الخروج من بطولة الأندية العربية.