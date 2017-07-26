مرتضى ينفجر ويلقي زجاجات مياه على إيناسيو عقب هزيمة الزمالك من العهد

اعتدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري على البرتغالي أوغستو إيناسيو المدير الفني للأبيض بعد إحراز العهد اللبناني الهدف الأول في شباك فريقه خلال اللقاء الذي جمع بينهما في البطولة العربية.

وألقى مرتضى على إيناسيو زجاجات المياه ووجه له السباب خلال وجوده فى مقصورة ستاد الاسكندرية لحضور مباراة فريقه أمام العهد اللبناني، اعتراضًا على الهدف الذي دخل مرمى الزمالك.

واعترض منصور على الأداء السيء والإدارة الفنية الغريبة من إيناسيو لمباراة الزمالك أمام العهد والتي تأخر فيها الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ومن جانبه شوح البرتغالي في وجه رئيس الزمالك وطلب منه الصمت.

وفي الإطار نفسه هتفت جماهير الزمالك بعد خسارة الفريق أمام العهد اللبناني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما الليلة في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالبطولة العربية، مرددين: “شمال يمين العبوا بالناشئين”.

وهاجم بعض جمهور الزمالك حسام باولو مهاجم الفريق ليرد اللاعب بإشارة غير لائقة والبصق، خلال مغادرة الملعب.

وفي المؤتمر الصحفي دخل المترجم الخاص بالمدرب البرتغالي، وقام بالهمس في أذن طارق يحيى المدرب العام، ثم دخل اللواء علاء مقلد مدير عام النادي وطلب منه الحديث في الهاتف، إلا أن يحيى لم يعره اهتمامًا.