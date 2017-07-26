من هي زوجة مدرب العهد اللبناني التي أثارت جدلًا واسعًا؟ (فيديو)

أثار عناق موسى حجيج مدرب العهد اللبناني لزوجته جدلًا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الثنائي يحتفلان بفوز الفريق اللبناني على الزمالك المصري في البطولة العربية.

زوجه حجيج صحفية لبنانية مرافقة لأفراد البعثة الإعلامية لفريق العهد اللبناني، الذي نجح في الفوز على الزمالك مساء الأربعاء بهدف نظيف.

ورفع العهد رصيده إلى أربع نقاط بالتساوي مع الفتح الرباطي المغربي بينما يملك الزمالك والنصر السعودي نقطة واحدة لكل منهما بعد مباراتين.

مدرب العهد ده مدرب فاهم وواعي وجامد جدا الصراحة ???????????? pic.twitter.com/j1a2Rny3yx — مهندس مرتشي (@engsayked22) ٢٦ يوليو، ٢٠١٧

دى البت ال نزلت باست و حضنت مدرب #العهد

اجتهدت و عملت شغل ف الملعب أكتر من لاعيبة #الزمالك ???????? — Doc ”jemi” (@gamalmandor) ٢٦ يوليو، ٢٠١٧

مشهد مدرب العهد اللبناني مع مراته ده مبهج جدا ???????????? — NADA (@__Nada__Magdy) ٢٦ يوليو، ٢٠١٧

ونالت زوجة مدرب نادي العهد اللبناني اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام المهتمة بتغطية البطولة العربية.

وقامت قناة أون سبورت المصرية بتسجيل حوار مطول مع زوجة مدرب العهد.

ويقدم فريق العهد مع مدربه موسى حجيج مستويات مميزة للغاية منذ انطلاق البطولة.