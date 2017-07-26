تعرّف على سر اجتماع شيكابالا ومرتضى منصور قبل لقاء الزمالك والعهد اللبناني (صور)

عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، جلسة قصيرة مع محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب وسط الفريق، خلال لقاء العهد اللبناني في البطولة العربية.

وتحدث مرتضى مع شيكابالا لتحفيزه من أجل الحديث مع زملائه بالفريق بضرورة تحقيق الفوز بعد سلسلة الأزمات التي شهدتها الفترة الأخيرة بين إدارة النادي وإيناسيو المدير الفني، بسبب تصريحات الأخير ومنها أنه لم يطلب رحيل الفتى الأسمر بينما إدارة النادي طالبته بذلك.

وأوضح منصور لشيكابالا أن ما يقوله إيناسيو غير صحيح، وأنه قائد الفريق وينتظر منه الكثير مع الزمالك في المرحلة المقبلة وعليه عدم الالتفات لما يُقال عن رحيله.

وفي الإطار نفسه، أكد البرتغالي أوغستو إيناسيو المدير الفني للزمالك أن جميع الأزمات التي حدثت في الفترة الأخيرة مع إدارة النادي أوشكت على الانتهاء، لكنه رفض توضيح إن كانت النهاية برحيله أم حل الأزمات مكتفيًا بالتعليق: “النهاية قربت”.

وأوضح البرتغالي إيناسيو في تصريحات صحفية، أنه ليس لديه مانع في عقد اجتماع مع مرتضي والحديث في جميع الأمور إن أراد رئيس الزمالك ذلك الأمر، قائلًا إنه لا يكذب فيما يدلي به من تصريحات.