حمادة صدقي يقود منتخب مصر للمحليين خلفا لهاني رمزي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين حمادة صدقي مساعد مدرب منتخب مصر السابق لقيادة منتخب اللاعبين المحليين في مباراتين ضد المغرب في تصفيات بطولة افريقيا 2018 خلفا لهاني رمزي.

وأبلغ الاتحاد المصري رمزي بعدم استمراره في منصبه عقب تعاقده مع الاتحاد السكندري أمس الثلاثاء خلفا للإسباني خوان ماكيدا.

وصدقي هو مدرب منتخب مصر تحت 20 عاما وكان ضمن الطاقم التدريبي لحسن شحاتة مدرب مصر في الفترة من 2004 إلى 2011. وفازت مصر خلال عهد شحاتة بكأس الأمم الافريقية ثلاث مرات متتالية.

وتلتقي مصر مع المغرب في الذهاب يوم 13 أغسطس آب ثم تخوض مباراة العودة بعد خمسة أيام أخرى.