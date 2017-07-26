شيفلد الإنجليزي يفاوض مدافع النادي الأهلي المصري

بات سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأول قريبًا من الاحتراف في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مقرب من سعد سمير لـ”إرم نيوز”: “تلقى سعد الدين سمير، عرضًا من نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي، للانتقال إليه في الفترة المقبلة”.

وأضاف المصدر: “شيفلد كان يرغب في التعاقد مع أحمد حجازي، ولكنه انتقل إلى ويست بروميتش، لتتجه البوصلة نحو المدافع الدولي سعد سمير الذي تلقى اتصالاً هاتفياً من وسيط سعودي يعرض عليه الأمر، لا سيما أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد، يمتلك 50% من أسهم النادي منذ العام 2013، ويرغب في التعاقد مع لاعبين مصريين من أصحاب الخبرات وسمات اللعب في البريمرليغ، أمثال سعد الذي يمتاز بالقوة والسرعة المطلوبة”.

وتابع: “سعد طلب تقديم عرض رسمي إلى النادي الأهلي لإنهاء الصفقة بشكل سريع قبل انطلاق الدوري الإنجليزي في أغسطس/ آب المقبل”.

وينافس اللاعب على لقب أفضل لاعب مصري هذا الموسم، بعد أن قدم أداء مبهرًا، وخاض 40 مباراة مع الأهلي، لم ينل خلالها أي بطاقة صفراء أو حمراء.