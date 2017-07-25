هشام محمد يوقّع للأهلي المصري رسميًا.. والزمالك يضم “داوودا”

نجح النادي الأهلي المصري بشكل رسمي في إنهاء صفقة التعاقد مع هشام محمد، لاعب وسط مصر المقاصة، لينضم لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد فترة مفاوضات طويلة.

وقال عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات في القلعة الحمراء، خلال تصريحات لـ”إرم نيوز”: “نجحنا بضم هشام لمدة خمس سنوات”.

وأضاف سراج أن هناك جلسة جمعته مع اللواء محمد عبدالسلام، رئيس المقاصة، تم خلالها توقيع العقود وإنهاء إجراءات انتقال اللاعب للأهلي والحصول على الاستغناء الخاص به.

وسيخضع اللاعب للكشف الطبي في القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وينتظم النجم الشاب في تدريبات الفريق الأحمر عقب مباراة الوحدة الإماراتي في الجولة الثانية بدور المجموعات في البطولة العربية المقرر لها، اليوم الثلاثاء.

وفي ذات السياق، أكد مصدر مقرّب من ميدو جابر، لاعب الأهلي، أن الأخير سيعقد جلسة حاسمة مع مسؤولي المقاصة عقب مباراة الوحدة للحصول على توقيعه ومحاولة إقناعه بالانضمام للفريق.

وكان الأهلي قد اتفق مع المقاصة على ضم هشام محمد مقابل 9 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعارة جون أنطوي وميدو جابر إلى الفريق الفيومي، إلا أن الثنائي المذكور يرفض الدخول ضمن الصفقة.

وحال إصرار جابر على رفض عرض المقاصة فسيطلب الفريق الفيومي لاعبًا آخر.

من ناحية أخرى، نجح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكل رسمي في إنهاء صفقة التعاقد مع أحمد داوودا، لاعب وسط مصر المقاصة، وصلاح عاشور، مهاجم إنبي.

وأرسل مسؤولو الزمالك مبلغ 8 ملايين و700 ألف جنيه نقدًا للمقاصة للحصول على الاستغناء الخاص بداوودا.

وتقضي الصفقة بحصول المقاصة على 6 ملايين جنيه إضافة إلى 5 ملايين و700 ألف جنيه قيمة المستحقات القديمة للنادي الفيومي لدى القلعة البيضاء، لتصل إجمالي الصفقة إلى 11 مليونًا و700 ألف جنيه.

وتسلّم مسؤولو المقاصة مبلغ 8 ملايين و700 ألف جنيه نقدًا اليوم، بينما حصل على شيكات مقبولة الدفع بالملايين الثلاثة المتبقية من قيمة الصفقة قبل أن يقوم بمنح إدارة القلعة البيضاء الاستغناء الخاص باللاعب.

وفي نفس الإطار، تسلّم الزمالك الاستغناء الخاص بصلاح عاشور بشكل رسمي بعد سداد 3.5 مليون جنيه للنادي البترولي.

وسبق أن تعاقد الزمالك مع الكونغولي كاسونغو والغاني أشيمبونغ والإيفواري رزاق سيسيه بخلاف عودة الثنائي حازم إمام وإبراهيم عبدالخالق من الإعارة.

كما وافق الزمالك بشكل رسمي على بيع إسلام جمال، مدافع الفريق، لصفوف مصر للمقاصة خلال الميركاتو الصيفي الحالي مقابل 4 ملايين جنيه.

واتفق الزمالك مع مسؤولي المقاصة على حسم صفقة جمال للنادي الفيومي بعيدًا عن انتقال داوودا للقلعة البيضاء.

كما وافق الأبيض على بيع صلاح ريكو لاعب وسط الفريق للمقاصة مقابل 3 ملايين جنيه.