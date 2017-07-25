مدرب الأهلي المصري “يُحاصر” عماد متعب ويحذر من التعاطف معه

فرض الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري حالة من الحصار على عماد متعب مهاجم الفريق الكروي ؛بسبب عدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني في لقاء الفيصلي الأردني بالبطولة العربية.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “وجه حسام البدري المدير الفني للأهلي رسالة للاعبي الفريق من خلال أحمد أيوب المدرب العام بخصوص أزمة عماد متعب الأخيرة”.

وأضاف المصدر: “البدري قال للاعبي الأهلي إن أي تعاطف مع عماد متعب في أزمته مع الجهاز الفني سيكلف من يقوم به الرحيل عن الفريق فورًا”، مشيرًا إلى أنه لن نسمح بوجود مراكز قوى تناطح الجهاز الفني”.

وتابع: “أكد البدري للاعبي الأهلي أن الجهاز الفني سيراقب تصرفات اللاعبين مع عماد متعب، ولن يسمح بتكرار ما حدث بين متعب وغالي بقيام الأخير بإعطاء شارة الكابتن للأول دون موافقة الجهاز الفني وما حدث في هدف وادي دجلة بالدوري لأن هذه المواقف تحرج الجهاز الفني وتعطي انطباعًا لدي الرأي العام بأن لاعبي الفريق ضد قرارات الجهاز ووضع متعب على الدكة”.

وأردف المصدر: “طلب البدري من لاعبي الأهلي أن يكون التعامل مع متعب في إطار الأمور الرسمية فقط وهمزة الوصل بينهم وبين الجهاز هو حسام غالي بوصفه كابتن الفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة”.

وفي ذات الإطار كشف مصدر داخل الأهلي أن محمود طاهر رئيس النادي نصح متعب بإعلان الاعتزال وتجهيز نفسه لتولي منصب داخل النادي في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر: “متعب رفض نصيحة رئيس الأهلي وتمسك بالاستمرار في الملاعب على أمل رحيل حسام البدري في حالة نجاح محمود الخطيب في انتخابات رئاسة النادي نهاية العام الحالي”.