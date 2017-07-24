رسميًّا.. نادي الزمالك المصري يعلن ضم داوودا من المقاصة

أعلن نادي الزمالك المصري اليوم الإثنين عن انتهاء إجراءات ضم أحمد داوودا لاعب وسط فريق مصر المقاصة لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.

وانتقل داوودا لصفوف الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه بخلاف مبلغ 5 ملايين و800 ألف جنيه قيمة المستحقات المتأخرة للمقاصة لدى الزمالك من صفقة انتقال الثلاثي محمد مسعد وحسني فتحي ومحمود دونغا للأبيض خلال الموسم الماضي.

وقال مصدر داخل القلعة البيضاء لشبكة لإرم نيوز: “توصل الزمالك لاتفاق نهائي مع المقاصة لشراء داوودا مقابل 8 ملايين جنيه إضافة إلى دفع المستحقات القديمة والبالغة 5 ملايين و700 ألف جنيه”.

وأضاف: “يحصل مسؤولو المقاصة على جزء من المستحقات القديمة نقدًا إضافة إلى الحصول على الجزء الآخر بشيك مقبول الدفع”.

وتابع: “من المقرر أن يصل داوودا إلى مقر الزمالك منتصف الليل لتوقيع عقود انتقاله إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي وجار الاتفاق بين الطرفين على حسم انتقال إسلام جمال إلى المقاصة على أن يتم خصم قيمة الصفقة من الجزء المتبقي من المستحقات القديمة وهو ما سيتم حسمه غدًا أو بعد غد”.