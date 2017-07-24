النادي الأهلي المصري يستبعد عماد متعب من تشكيلته لمواجهة الوحدة الإماراتي

استبعد، أحمد أيوب، المدرب المساعد للأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، المهاجم المخضرم، عماد متعب، من تشكيلة الفريق التي ستواجه الوحدة الإماراتي غدًا في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية.

وعاقب الأهلي مهاجمه المخضرم بغرامة مالية كبيرة بداعي رفضه تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بخوض تدريبات الإحماء مع اللاعبين البدلاء، خلال مباراة انتهت بخسارة الفريق أمام الفيصلي الأردني بهدف دون رد في افتتاح مشوارهما في البطولة يوم السبت الماضي.

كما يرجع سبب العقوبة أيضًا “لخروج متعب لوسائل الإعلام والتصريح لها عقب المباراة في ظل قرار الحظر الإعلامي على جميع لاعبي الفريق” وفقًا لتصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي.

وأعلن النادي عبر موقعه على الإنترنت القائمة التي ستخوض المباراة.

وضمت القائمة محمد الشناوي وأحمد عادل وعمر رضوان وحسام غالي (قائد الفريق) وعمرو السولية وكريم وليد (نيدفيد) ورامي ربيعة ومحمد هاني وباسم علي ومحمد (ميدو) جابر والمغربي وليد أزارو وعمرو جمال وأحمد ياسر ريان وأحمد حمودي وأكرم توفيق وصبري رحيل ومحمد نجيب وعمرو بركات وإسلام محارب وحسين السيد.

ويتقاسم الفيصلي الأردني ونصر حسين داي الجزائري صدارة المجموعة ولكل منهما 3 نقاط، بينما يخوض الأهلي والوحدة المباراة بدون رصيد.