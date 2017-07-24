ما حقيقة القرش الذي سابقه مايكل فيلبس؟ (فيديو)

خسر السباح الأمريكي مايكل فيلبس سباقه “الافتراضي” ضد سمكة من القرش الأبيض، في جنوب أفريقيا، ضمن أسبوع القروش الذي تقدمه قناة “ديسكفري”.

ونجح القرش الأبيض في إنهاء السباق بزمن قدره 36.1 ثانية، في حين أنهى فيلبس السباق بـ 38.1 ثانية.

قال جاري باريش محلل قنوات “سي بي إس” الرياضية إن سباق فيلبس لم يكن ضد قرش أبيض حقيقي وإنما كان مجرد مقارنة للوقت.

وكتب باريش عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “اتضح أن سباق فيلبس ضد القرش كان مجرد سباحة منفردة له، وبعد ذلك قارن رقمه برقم القرش”.

وتفوق القرش الأبيض على فيلبس بثانيتين.

ويعد فيلبس أكثر رياضي تتويجًا بالميداليات الذهبية الأولمبية على مر التاريخ برصيد 23 ميدالية، إضافة إلى 3 ميداليات فضية وبرونزيتين.