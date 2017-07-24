الأهلي المصري يرضخ أمام ضغوط قنوات “بي إن سبورت”

سادت حالة من القلق الشديد داخل النادي الأهلي المصري، بعد وصول خطاب رسمي للنادي من شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية تهدد النادي بالاستبعاد من بطولة أفريقيا، بسبب قرار مقاطعة القناة بعد الخلافات الساسية بين مصر وقطر أخيرًا.

وأرسلت القناة القطرية خطابًا يهدد بتجميد النشاط الكروي في البلاد، وذلك على خلفية ما بدر من الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية، لكن بالأخص النادي الأهلي والمدير الفني حسام البدري في مباراة الوداد في المغرب، والذي قال إنه لن يتحدث في وجود القناة بتعليمات رئيس النادي بسبب قرار الحكومة المصرية بمقاطعة قطر.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “محمود طاهر، رئيس الأهلي، يعيش حالة من القلق الشديد بعد خطاب القناة ويخشى على مستقبل الفريق في البطولة الأفريقية وقام بمخاطبة وزير الرياضة لوضع حل سريع لهذه الأزمة”.

وأضاف المصدر: “هناك تجاه قوي داخل الأهلي للتراجع عن قرار مقاطعة القناة القطرية، في ظل عدم قدرة وزير الرياضة المصري وهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، إقناع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقرار المقاطعة”.

وتابع: “سيسمح الأهلي للقناة بإجراء حوار واحد فقط مع أحد أعضاء الفريق الأول عقب كل مباراة في أفريقيا وعدم إحداث أزمات مع مراسل القناة المتواجد في المؤتمر الصحفي للمدير الفني”.

احتراف عمرو جمال

من ناحية أخرى، تلقى عمرو جمال، مهاجم الفريق، عرضًا للاحتراف في الدوري البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “تلقى النادي عرضًا من فريق فيرينسي البرتغالي للتعاقد مع عمرو جمال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وسيكون بيع نهائي في حالة موافقة الأهلي”.

وأضاف المصدر: “عمرو طلب بشكل صريح الرحيل عن صفوف الأهلي بعد التعاقد مع المغربي وليد أزارو، إذ يرى أن فرصته في المشاركة كأساسي الموسم المقبل شبه معدومة في ظل تواجد أزارو وأغاي وعودة مروان محسن من الإصابة”.

وتابع: “جمال كان يرفض بشدة المشاركة مع الأهلي في البطولة العربية وطلب الرحيل لبيدفيست الجنوب أفريقي، لكنه الآن يفضل الاحتراف في البرتغال”.

أزمة متعب

إلى ذلك، تلقى حسام البدري، المدير الفني للفريق، ملفاً كاملاً عن أزمة عماد متعب، مهاجم الفريق الكروي، مع الجهاز الفني في لقاء الفيصلي الأردني بالبطولة العربية، بعد رفضه استكمال التسخين للمشاركة في المباراة.

وقام أحمد أيوب، المدرب العام للفريق، والذي يقود الأهلي في البطولة العربية بعد سفر البدري لكندا بإرسال تقرير عن ما قام به متعب.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “توعد البدري، متعب بعقوبات كبيرة بخلاف العقوبة المالية التي وقعها عليه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة”.

وأضاف المصدر: “البدري سيقوم بتجميد متعب نهائيًا على دكة البدلاء في الفترة المقبلة ولن يشارك في المباريات الرسمية مع إعطائه الضوء الأخضر للرحيل أو الاعتزال”.

وتابع: “البدري أبلغ أحمد أيوب بضرورة استبعاد اللاعب من مباريات الفريق المقبلة في البطولة العربية حال عدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مرة أخرى”.