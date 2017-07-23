إيناسيو ينفجر غضبًا: لست الرجل المناسب للزمالك.. وغير مسؤول عن “بيع النجوم”

أبدى البرتغالي أوغستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك المصري غضبه الشديد من سياسة مجلس الإدارة ببيع بعض اللاعبين الأساسيين في الفريق دون موافقة الجهاز الفني.

وقال إيناسيو عقب التعادل مع الفتح الرباطي المغربي في البطولة العربية: “لست ساحرًا فإدارة النادي هي من تقوم ببيع لاعبين مهمين داخل الفريق ولست مسئولًا عن هذا الأمر كيف نحقق الفوز بهذه المجموعة من اللاعبين؟”

وأضاف: “الزمالك يعاني نقصًا في اللاعبين بمركز الجناح ولا نمتلك سوى شيكابالا وأحمد رفعت العائد بعد فترة طويلة ثم خروجه في الشوط الأول بعد إصابته”.

وتابع المدير الفني للزمالك: “لا يوجد بديل للاعبين في أكثر من مركز ولست الشخص المناسب للقلعة البيضاء”.

يذكر أن الزمالك تعادل 2-2 مع الفتح الرباطي في افتتاح مشوارهما بالبطولة العربية حيث يقعان في المجموعة الثانية برفقة العهد اللبناني والنصر السعودي.