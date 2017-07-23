هل أعلن عماد متعب تمرده على الأهلي المصري؟.. اللاعب يوضح الحقائق (فيديو)

تضاربت التقارير بشأن تمرد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي، على الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد أيوب المدرب العام للفريق ورفضه المشاركة في لقاء الفيصلي الأردني بالبطولة العربية.

وأشارت بعض التقارير إلى رفض متعب المشاركة في مباراة الفيصلي بعد أن استدعاه أحمد أيوب لإجراء التبديل الثالث.

وحاول سيد معوض، المدرب المساعد، إقناع اللاعب لكن الأخير رفض ليتم في النهاية إشراك عمرو بركات.

كما أهدى عماد قميصه لطفل معاق مع نهاية الشوط الثاني من مباراة الفيصلي التي فاز بها الأخير بهدف نظيف.

ومن جانبه، رفض المدرب العام بالفريق التعليق على واقعة متعب، مؤكدًا أنه لاعب كبير قد يشارك في المباريات المقبلة، وأنه لا صحة لمن يقول إنه لا يشارك بسبب أمور شخصية.

فيما قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات صحافية مقتضبة عقب نهاية اللقاء: “محدش نده لمتعب عشان ينزل أصلًا.. عشان كده عماد متعب قعد على الدكة تاني”.

فيما كشف اللاعب في تصريحات تلفزيونية، حقيقة الأزمة، قائلًا: “يجب أن أقوم بتوضيح بعض الأمور، البعض يريد أن يضعني في أزمة، لا أحد يستطيع الإيقاع بيني وبين جماهير الأهلي”.

وتابع: “في آخر تصريحات لي أكدت على أنني لن أقوم بافتعال أية مشكلة وسأكون ملتزمًا جدًا، ورسالتي بأنني أرفض أن يتم الزج بي في أي مشكلة”.

وفسر: “المباراة كانت تسير بشكل طبيعي، في الدقيقة 50 كان الجميع يقوم بالإحماء، في الدقيقة 60 وجدت الجهاز يستدعي أزارو للمشاركة، كان هذا بالنسبة لي أكبر صدمة”.

وواصل: “لا أقصد هنا التقليل من شأن أزارو، الطبيعي عندما لا أبدأ أن اكون أول تغيير بالنسبة للمهاجمين، لهذا جلست على الدكة دون أي تعليق”.

وأكمل: “لم أتحدث مع أحد، وقلت لو طُلب مني الإحماء للمشاركة سأقوم بذلك، لن أقف خلف المرمى دون أية جدوى”.

واستمر: “في الدقيقة 70 أو 75 فوجئت بعم حارث، عامل غرفة خلع الملابس، يقول لي كابتن سيد معوض يقول لك قم بعمليات الإحماء، قلت له أنني جاهز وسكت”.

وأكد: “لا أعتقد أن عماد متعب وهو يجلس على الدكة من المفترض أن يأتي عم حارث ويقول لي ابدأ عمليات الإحماء، الطبيعي أن هناك مساعدين للمدربين لهم دور، وليس عم حارث”.

وشدد: “ما يحدث أمر صعب للغاية، كابتن حسام البدري كان قد وعدني بالمشاركة في البطولة العربية، كان يجب أن أكون جاهزًا ولهذا لم أطلب أو أحصل على راحة”.

وعاد ليُصرح: “مصر كلها كانت تتحدث بعد المباراة أنني رفضت المشاركة في المباراة، مستعد أواجه أي شخص يقول عكس كلامي”.

وعن ما أثير حول قرار عقوبته، قال: “لم أفعل أي خطأ، لو هناك أي قرار أو عقوبة، بالنسبة لي سيكون الاتجاه واضحًا للغاية، لا أعلم مصدر خبر العقوبات”.

وشدد: “ما حدث بالنص هو ما قمت بالحديث عنه، وأي شخص لديه أقوال أخرى فليتقدم، ليس منطقيًا أن يأتي عم حارث ليقول لي قم بالإحماء”.

وأردف: “تعهدت بأنني لن أفتعل أية مشكلة، كنت اللاعب الكبير الوحيد المتواجد بالقائمة ولم أشارك في المباراة”.

وأشار: “وجدت نفسي أنني لست التغيير الأول بالنسبة للمهاجمين ،وبالتالي جلست على الدكة، لم يطلب مني أحد الإحماء سوى عم حارث، وأجبته بأنني جاهز”.

وعن رحيله عن النادي الأهلي، قال: “ما تم معي لم يحدث مطلقًا في النادي الأهلي، ولن يجبرني أحد على ترك النادي إلا إذا اتخذ الجهاز الفني القرار”.

وأكد: “لو الجهاز الفني له وجهة نظر أخرى يجب أن يكون هناك وضوح وإعلان عن هذا الأمر في الإعلام، أقل حقوقي هو الغضب مما حدث”.

وعن إذا كان يتوقع مشاركته في المباراتين المتبقيتين، أجاب ضاحكًا: “يبدو أن هناك من لا يعلم من هو عماد متعب”.

وخسر الأهلي من الفيصلي الأردني بهدف نظيف أحرزه الضيوف في الشوط الثاني من المباراة، ليحتل المارد الأحمر المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

إلى ذلك، قال نادر شوقي، وكيل متعب، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “عماد سيعتزل في الأهلي ولن يجبره أحد على أن يترك بيته الذي تربي بين صفوفه منذ مايقرب من 20 عاما”.

وأضاف شوقي: “نعلم أن هناك حملة ممنهجة لتطفيش اللاعب من صفوف الفريق وإجباره على الاعتزال خارج أسوار القلعة الحمراء، لكن اللاعب يفهم هذا جيدًا ولن يقع في هذا الفخ الذي سقط فيه العديد من اللاعبين من قبل”.

وتابع: “متعب أكد أنه سيتعامل ببرود تام (كلوح ثلج) في الفترة المقبلة مع الجهاز الفني للفريق، لإفشال محاولاتهم لإجباره على الرحيل من النادي، خاصة أنه متمسك بالاعتزال في الأهلي بسبب الحب الجارف الذي يلقاه من قبل جماهير النادي وزملائه في الفريق”.

وأردف شوقي: “متعب حصل على وعد صريح من حسام البدري، المدير الفني للفريق، بالمشاركة في البطولة العربية، لكن لا نعلم لماذا لم يلتزم بوعده، هل يعقل أن يلقى متعب هذه المعاملة بعد تاريخه الطويل في القلعة الحمراء، سيكون هناك جلسة مع البدري عقب عودته من كندا ليلعم اللاعب لماذا لا يحصل على فرصة مثل باقي زملائه في الفريق”.

وأكمل: “ما يطلبه متعب ليس لوغاريتم، أعطني فرصتي في الملعب مثل زملائي وبعدها يتم الحكم بشكل منطقي وفقًا للأداء والأرقام، أما التجاهل التام أمر غريب جدًا وغير مفهوم سببه حتى الآن”.