سر زيارة علاء مبارك للنادي الأهلي المصري (صور)

تواجد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم السبت في مقر النادي الأهلي بفرع مدينة نصر في مشهد مفاجئ لجميع الحاضرين داخل القلعة الحمراء.

وجاء تواجد علاء مبارك ليحضر الاختبار الفني لنجله عمر، للانضمام لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2000.

وحرص أهالي الناشئين الذين يخضعون لاختبارات على التقاط الصور التذكارية مع نجل الرئيس الأسبق.

ومن المعروف أن علاء مبارك يرتبط بتشجيع النادي الإسماعيلي وكان يحضر مباريات له قبل رحيل حسني مبارك عن الحكم كما تم الترويج بأنه سيتم ترشيح علاء لانتخابات النادي من قبل.