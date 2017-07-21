مدرب الأهلي المصري: لا نشارك في أية بطولة إلا للفوز بلقبها

قال أحمد أيوب، المدرب المساعد للأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن فريقه لا يشارك في أية بطولة سوى من أجل التتويج بلقبها، وهذا ينطبق على البطولة العربية للأندية التي يفتتحها الأهلي بلقاء الفيصلي الأردني غدًا السبت.

ويبحث الأهلي عن انطلاقة قوية في البطولة، التي تستضيفها مصر بداية من الغد وحتى السادس من الشهر المقبل، عندما يواجه بطل الثنائية المحلية الأردنية الموسم الماضي في استاد السلام بالقاهرة.

وأضاف أيوب الذي سيدير مباراة الغد نظرًا لغياب المدرب حسام البدري لأسباب شخصية، “جاهزون تمامًا للبطولة وهدفنا التتويج باللقب. الأهلي لا يدخل أية بطولة إلا بهدف المنافسة عليها والتتويج بلقبها.

وتابع: “جاهزون لمواجهة الفيصلي في افتتاح البطولة، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي وآخر بديل، فالجميع على قدر المسؤولية ويمكن الاعتماد عليهم في أي وقت ولديهم رغبة قوية في الفوز باللقب”.

واستبعد البدري عددًا من اللاعبين الدوليين من المشاركة في البطولة، نظرًا لتوالي المباريات المحلية والإفريقية، حيث أنهى الأهلي الدوري المحلي يوم الإثنين الماضي بالفوز 2-صفر على غريمه التقليدي الزمالك في ختام المسابقة التي حسمها الفريق قبل نهايتها بأربعة أسابيع.

وقال نيبوشا يوفوفيتش مدرب الفيصلي للصحفيين: “أعلم أن فريقي سيكون في مهمة صعبة أمام بطل مصر. لكننا نسعى إلى الفوز ومواصلة المشوار في البطولة”.

وتعادل الفيصلي وديًا مع حفر الباطن السعودي 1-1 في إطار الاستعداد للبطولة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز المهاجم البولندي أوكاش جيكيفيتشفي أملًا في الدفع به أمام الأهلي.

ويخوض الفيصلي البطولة بعد تتويجه بالثنائية المحلية وتتويجه بلقب الدوري للمرة 33 في تاريخه مقابل 39 للأهلي.

وتسبق مباراة الأهلي والفيصلي مواجهة بالمجموعة الأولى أيضًا تضم الوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثلاث إضافة لأفضل فريق في المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي للبطولة، التي تقام مبارياتها في القاهرة والإسكندرية.