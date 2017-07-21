مصر.. علي غزال يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

كشف المصري علي غزال، لاعب وسط نادي غويزهو زيتشينغ الصيني، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن انتقاله لصفوف الأهلي أو الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد فسخ تعاقده مع ناديه.

وقال غزال في تصريحات خاصة لإرم نيوز: “فسخت تعاقدي مع غويزهو زيتشينغ الصيني بسبب عدم الاعتياد على الأجواء داخل الدوري الصيني، والابتعاد عن المشاركة بسبب لوائح الاتحاد التي تنص على مشاركة 3 لاعبين أجانب فقط من أصل خمسة”.

وأضاف: “لم أتلق أي عروض من الأهلي أو الزمالك، وكل ما تردد في هذا الإطار غير صحيح، ولو تلقيت عروضًا منهما لن أوافق عليها لأنني لا أرغب في العودة للدوري المصري حاليًا”.

وتابع غزال: “لدي عروض من العديد من الأندية في أوروبا، خاصة الدوري البرتغالي، وسأحدد وجهتي المقبلة خلال أيام، وأتمنى أن أعود لصفوف منتخب مصر، وأسهم في التأهل لكأس العالم”.

من ناحية أخرى، أنهى نادي الزمالك صفقة جديدة تنضم لصفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على رغبة من البرتغالي إيناسيو أغوستو، المدير الفني للفريق.

وقال مصدر داخل الزمالك لإرم نيوز: “نجح الزمالك في الحصول على توقيع محمد فاروق، لاعب المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق، لمدة 4 مواسم بناء على رغبة من الجهاز الفني للفريق الأبيض”.

وأضاف المصدر: “محمد فاروق وقع للزمالك، بعد جلسة مع إسماعيل يوسف مدير الكرة، ومن المقرر أن يعلن النادي الصفقة خلال الساعات المقبلة”.

وتابع: “الزمالك حصل على موافقة المقاولون العرب وسيتم إنهاء التفاصيل المالية بعد إبداء اللاعب رغبته في ارتداء قميص الفريق الأبيض، وتوقيعه على عقود الانضمام للفريق”.

وكان الزمالك قد حصل على توقيع محمد الشامي وصلاح عاشور لاعبي إنبي، تمهيداً لضمهم من النادي البترولي بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري، ضمن صفقات تدعيم الفريق خلال الموسم الجديد.