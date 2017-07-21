مصر.. مرتضى منصور يمنح فرصة أخيرة للاعبي نادي الزمالك

قال رئيس الزمالك المصري إنه سيعطي جميع اللاعبين فرصة أخيرة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم بعد موسم صعب محليًا وقاريًا.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن مرتضى منصور قوله أمس الخميس “هذا القرار جاء من قبل الجهاز الفني (بقيادة المدرب البرتغالي أوغوستو ايناسيو).. وهناك تأكيد على ضرورة الالتزام بهذه الفرصة وإثبات أحقية ارتداء القميص الأبيض”.

وأضاف “لن يكون هناك أي مجاملات في تقييم اللاعبين. التقييم سيكون بعيدًا تمامًا عن اسم اللاعب والأهم هو قيمة نادي الزمالك”.

وأنهى الزمالك الدوري المصري في المركز الثالث واختتم مشواره بالهزيمة 2-صفر أمام غريمه التقليدي الأهلي البطل يوم الاثنين الماضي.

كما فشل في تجاوز دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزًا واحدًا في ست مباريات.

وكان منصور أبلغ وسائل إعلام محلية بعد الهزيمة أمام الأهلي أن الزمالك قد يستغني عن ثمانية لاعبين على الأقل قبل انطلاق الموسم الجديد.